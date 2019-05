GF16, Gennaro Lillio riceve una lettera dal padre dopo 27 anni di assenza

Grandi emozioni e colpi di scena nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16” – andata in onda lunedì 20 maggio – tra i tanti, oltre alla rivelazione a Francesca De André del trasimento di Giorgio Tambellini, anche la lettera che Gennaro Lillio riceve dal padre, dopo 27 anni di assordanti silenzi e assenza.

Come è avvenuto qualche settimana fa per l’altra coinquilina della casa di Cinecittà Serena Rutelli – che ha ricevuto una missiva da parte della madre che abbandonò lei e sua sorella piccolissime – anche il padre di Gennaro si fa vivo magicamente nel momento di massima notorietà del figlio.

La richiesta del padre di Gennaro

Neanche a dirlo il Grande Fratello ha voluto condividere con il grande pubblico televisivo la lettera recapitata a Gennaro dal padre Giuseppe, dove quest’ultimo ha chiesto di non vedere più calpestata la sua privacy; da quanto dichiarato in trasmissione, il padre di Gennaro avrebbe chiesto di incontrare il figlio, ma a telecamere spente.

A questa richiesta di Giuseppe, se ne è aggiunta un’altra, cioè quella rivolta alla produzione del reality show di Canale 5 affinché non si parli più delle sue faccende davanti a tutta l’Italia. Nonostante i 27 anni di assenza e di inevitabile dolore che una tale mancanza abbia provocato in Gennaro, il gieffino ha dichiarato di essere disponibile ad un incontro con il genitore.

Nella sua lettera Giuseppe è stato molto chiaro, scrivendo: “Non mi interessa la visibilità ma mi è sembrato giusto dirti la mia visto che mi hai tirato in ballo” – quindi ha aggiunto – “Ciò che hai detto è una verità parziale di cui non sei a conoscenza“. Il padre di Gennaro poi afferma di non aver mai tentato di recuperare il rapporto con la madre del gieffino, dunque non risulterebbero veritiere le dichiarazioni che quest’ultima avrebbe fatto nei suoi confronti, cioè quelle di non voler avere a che fare con lui.

Nessuna richiesta di perdono, solo un confronto fuori dal contesto televisivo. Gennaro Lillio ha rispettato ed accolto la richiesta del padre, dunque la loro storia sarà destinata a catalizzare l’attenzione dei telespettatori nelle prossime puntate del reality.