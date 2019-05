GF16, Francesca De André rischia una nuova querela: dichiarazioni shock su Tambellini

La settima puntata deò reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16“, condotto da Barbara D’Urso, è stata davvero emozionante e ricca di colpi di scena, tra i tanti anche quello dell’annuncio a Francesca De André del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, sul conto del quale la gieffina ha fatto, senza volerlo, delle rivelazioni e delle accuse molto pesanti, che potrebbero far scattare una nuova querela contro di lei.

Francesca, svonvolta dalla notizia del tradimento del fidanzato con una giovane mora – scoop pubblicato dal settimanale “Oggi” e distrutta dal fatto di essere stata lasciata da Tambellini tramite un post sui social, nel commentare l’accaduto con Valentina Vignali, dimenticando con tutta evidenza la presenza delle telecamere in casa, ha rivelato dei dati sensibili dell’ormai ex fidanzato.

Francesca De André e le parole shock su Tambellini

Subito dopo la fine della puntata del “Grande Fratello” la nipote di Fabrizio De André ha nuovamente parlato di Tambellini con la cestista Valentina Vignali, ed in un momento di sfogo avrebbe parlato di sostanze illecite riferendosi al fidanzato Giorgio Tambellini, la cui storia d’amore sembra ormai essere giunta al capolinea.

Valentina, commentando il comportamento di Tambellini, ha domandato a Francesca se Giorgio poteva stare in condizioni strane, domanda a cui la De André ha replicato: “Sì, sì, poteva essere che è andato a drogarsi in macchina“, quindi la cestitsta per giustificare il tradimento di Giorgio ha detto che forse Tambellini aveva baciato la ragazza mora solo perché stava in quelle condizioni.

Francesca però non vuol sentir ragioni: “Sì, ma non è giustificabile comunque. Io voglio capire se gli ha dato un bacio“. Per Francesca ora si apre lo spettro di una seconda denuncia, infatti Mila Suarez ha annunciato di stare seriamente pensando di voler agire penalmente contro la gieffina in considerazione delle pesanti parole ricevute da lei nel corso della sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà.