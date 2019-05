GF16, Cristiano Malgioglio attacca Francesca De André: "Sei una pazza, vergognati"

Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16” – in onda lunedì 20 maggio – si è assistito ad un acceso confronto tra il celebre paroliere e opinoinista Cristiano Malgioglio e la concorrente Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio De André. Un botta e risposta senza precedenti che ha lasciato senza parole il pubblico televisivo.

Già nel corso della puntata del 13 maggio, Cristiano aveva manifestato delle perplessità su una frase pronunciata dalla concorrente, tanto da essere accusata perfino di bullismo; una cosa che non è nadata giù a Malgioglio, che nel corso dell’ultima puntata ha voluto prendere la parola e accusare Francesca di pazzia.

Il botta e risposta tra Malgioglio e la De André

Cristiano, ricordando la grande amicizia che lo legava a Fabrizio De André, aveva commentato nel corso dell’ultima puntata che se il nonno di Francesca avesse visto il comportamento della nipote al GF si sarebbe rivoltato nella tomba. Nella puntata del 20 maggio Cristiano ha voluto rilanciare e parlando con Francesca ha detto: “Se io oggi faccio questo lavoro, lo faccio grazie a tuo nonno. L’ho frequentato per parecchi anni, tu eri una bambina. Vedendoti in queste condizioni, se tuo nonno avesse visto questo si sarebbe rigirato nella tomba“.

La concorrente sembra rimanere molto colpita e ferita dalle parole di Malgioglio, rilanciando: “Mio nonno è stato una guida spirituale. Sola come un cane, io ho ricercato mio nonno, quindi a me ha ferito quello che hai detto“. Il botta e risposta non finisce qui, perché Malgioglio ricorda a Francesca la grande sensibilità di Fabrizio De Andrè, che nulla sembra avere a che fare con il comportamento della nipote nella casa di Cinecittà.

La ragazza, già particolarmente provata per aver appreso del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, ha perso il controllo ed ha incominciato ad attaccare il paroliere, che a suo volta, sentendosi accusato ingiustamente, ha chiosato: “Ma sei fuori di testa? Ma tu non sei normale” – quindi ha concluso dicendo – “tu sei una pazza totale! Dovresti vergognarti di tutti i danni che hai creato a casa!“.