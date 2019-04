GF16, Barbara Palombelli sulla figlia Serena: "Sono in ansia per la sua partecipazione"

Durante la conferenza del Grande Fratello di alcuni giorni fa, con la presenza di Barbara D’Urso e dei suoi due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, sono stati presentati alcuni dei concorrenti che fanno parte del cast. Tra loro possiamo leggere anche il nome di Serena, figlia adottiva di Barbara Palombelli e del politico Francesco Rutelli.

Nel video di presentazione di Serena Rutelli, la ragazza ha ammesso che partecipare al “Grande Fratello” è stato sempre il sogno della sua vita, anche se attualmente lavora come estetista. Queste parole vengono confermate anche da Barbara Palombelli nell’ultima puntata di “Forum“, il programma di tipo giuridico non istituzionale in onda su Rete 4.

Le parole di Barbara Palombelli

Nel corso della puntata di “Forum“, prima di presentare la giovane Serena, Barbara D’Urso attraverso un collegamento ha ufficializzato la presenza di Jessica Mazzoli, la ragazza nata ad Olbia il 21 luglio del 1991 e diventata famosa grazie alla sua partecipazione a “X Factor 5“, durante la quale ha conosciuto Morgan e ha avuto una breve storia d’amore finita dopo pochi mesi.

Poi prende parola Barbara Palombelli, che parla della figlia Serena al Grande Fratello: “Io sono abbastanza in ansia, perché stasera c’è anche mia figlia con i tuoi ragazzi. Però tu sai come me, come Daria Bignardi e tutte coloro che hanno condotto il Grande Fratello che è stato poi anche un modello per la politica. È il sogno della sua vita da quando l’abbiamo adottata”.

La conduttrice del Grande Fratello ammette l’umiltà espressa da Barbara Palombelli, poiché proprio come per gli altri concorrenti, ha deciso di fare alla figlia i casting per partecipare alla trasmissione. La D’Urso ammette di essersi innamorata sin da subito dalla dolcezza di Serena, riempendo di complimenti sia lei che la Palombelli.