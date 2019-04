GF16, bacio appassionato tra Ambra e Kikò. Tina Cipollari commenta così su Instagram

È il bacio il gesto più temuto e più desiderato: una dimostrazione d’amore che non necessita di prove, in quanto istintivo e non mediato dalla ragione. Questo Ambra Lombardo e Kikò Nalli lo sanno bene e, nell’ultima puntata del Grande Fratello 16, lo hanno abbondantemente dimostrato.

Ieri sera Ambra Lombardo, ex inquilina della casa del GF16, ha fatto il suo glorioso ritorno all’interno dell’appartamento di Cinecittà per incontrare vis-à-vis Kikò Nalli, attuale concorrente del reality show Mediaset, inequivocabilmente infatuato della 33enne siciliana. La loro confusa ed ingarbugliata relazione ha appassionato milioni di telespettatori, i quali ieri sera attendevano dei succosi risvolti, relativi al loro intricato rapporto.

Dopo che la conduttrice Barbara D’Urso ha fatta intrufolare Ambra Lombardo all’interno della casa del GF16, la professoressa ragusana si è incontrata con l’emozionatissimo Kikò Nalli, opportunamente “freezato” e pietrificato: “Non so da dove cominciare. Ti volevo dire che avevi ragione tu, che quando sarei uscita da qui non avrei dimenticato questa esperienza e che mi sei mancato molto. Ho pensato tutti i giorni a te e mi è mancato svegliarmi la mattina e vederti pulire la cucina da solo. Ma anche parlarti con gli occhi e mi è mancato sentirti parlare ad alta voce e dirmi che non ho capito nulla o che sono bellissima…”.

Visibilmente emozionata, l’affascinante 33enne ha proseguito il suo minuzioso monologo, tenendo Kikò Nalli col fiato sospeso: “È complicato, perché ti ho pensato sempre. Noi siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati. Siamo stati uniti senza mai unirci, con rispetto. Io ti ho tenuto lontano, perché tu eri vicino. Tienimi il posto come facevi sempre”.

Dopo questo discorso articolato, Ambra Lombardo così vicina da poter sentire il respiro di Kikò Nalli sul proprio viso, lo ha abbracciato con innegabile trasporto emotivo. Dopo pochi istanti il loro timido sfiorarsi iniziale si è trasformato in un bacio profondo e sensuale: per loro il tempo sembrava essersi fermato.

L’audace approccio di Ambra Lombardo deve aver spronato il 49enne romano, poiché quest’ultimo si è avventato nuovamente sulle labbra della 33enne siciliana, con ancora più impeto e passione, divorandola con dolcezza. Sfortunatamente, dopo pochi minuti, l’ex concorrente del GF16 ha dovuto abbandonare la casa, per ovvie necessità televisive e per lasciare che la trasmissione proseguisse.

Intanto Tina Cipollari, celebre ex moglie di Kikò Nalli, ha opportunamente commentato sul web il bacio appassionato tra il suo ex marito e la giovane professoressa. Sul suo canale social ufficiale, Tina ha voluto complimentarsi con la neo coppia, postando un’iesilarante Instagram story: un’immagine di due sposi stilizzati su uno sfondo nero, con annessa marcia nunziale e ironica didascalia: “Fosse la volta buona”.