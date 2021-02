GF Vip, Zorzi imita Maria Teresa e rivela una sua confidenza privata

Una puntata molto particolare quella appena trascorsa al “Grande Fratello Vip“. Come da programma, gran parte dello puntata è stata ovviamente incentrata su Dayane Mello, riguardante quel lutto che ha colpito da qualche giorno la modella brasiliana, ovvero la morte di suo fratello. Una puntata commovente, all’insegna dei sentimenti.

Non solo la Mello però è stata la protagonista della puntata; anche Maria Teresa Ruta è stata infatti chiamata da Signorini, dando alla donna lo spazio necessario per parlare della dinamiche accadute nella casa in questi ultimi giorni e non solo.

Dall’altra parte della casa però in queste ultime ore si è avuto modo di vedere Tommaso Zorzi che parlava proprio della sua amica Maria Teresa. Un comportamento che non a tutti è piaciuto, dato che da sempre il meneghino ha sempre avuto un bellissimo rapporto con la Ruta. Sono stati infatti in molti a criticare le parole di Zorzi nei confronti della sua amica e coinquilina, ma andiamo con ordine.

L’imitazione di Tommaso e la rivelazione di un aspetto privato della Ruta

Mentre era in cucina, si è visto infatti l’influencer parlare con la Orlando, Samantha De Grenet e Dayane Mello, ed ha approfittato di questa piccola riunione per fare una confessione che riguarda proprio Maria Teresa. Secondo quando affermato da Zorzi infatti, pare che qualche mese fa la donna le abbia dichiarato che non usa più la ceretta da anni.

Ecco quanto dichiarato da Zorzi in merito: “L’ultima ceretta che si è fatta Maria Teresa è stata dopo la nascita dell’ultimo figlio. Nel ’92, giuro“. Come se non bastasse, il ragazzo si è poi lasciato andare in una piccola imitazione della donna. Ovviamente sono stati molti i commenti che rimproverano il ragazzo, data l’amicizia vigente tra i due concorrenti, ma c’è anche da considerare che è da qualche tempo che sia Zorzi che la Orlando hanno in qualche modo preso della distanze dalla Ruta e dai suoi comportamenti. Chissà se Maria Teresa verrà a conoscenza che il suo segreto è stato svelato.