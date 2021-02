GF Vip, Zorzi esorta Zenga a rispondere al messaggio di Rosalinda: "Rosina Dammela, e poi?"

La verve e l’ironia di Tommaso Zorzi hanno fatto di nuovo centro. Questa volta l’attenzione del camaleontico influencer si è concentrata sul gossip che sta tenendo banco in questi giorni al “Grande Fratello Vip” e cioè il bigliettino di Rosalinda Cannavò diretto a Andrea Zenga.

Parole di stima e affetto, dice la Cannavò che insiste nel precisare di non aver messo in quelle parole nessun intento “corteggiatorio”, ma i suoi compagni di avventura hanno storto il naso e non sembrano del tutto convinti di questa versione dei fatti. Soprattutto Tommaso Zorzi, molto attento e perspicace, prova a scalzare l’amico Zenga per capire cosa avrebbe risposto a quel messaggio.

Zenga, infatti, non ha risposto in nessun modo – se non con dei formali ringraziamenti – alla missiva di Rosalinda, per non creare fraintendimenti e rispettare sia lei che il fidanzato che l’attende fuori dalla Casa. Zorzi, però, da vecchio volpone quale è ha annusato odore di cose non dette e così prova a portare a galla una verità che, secondo lui, i due tengono ben nascosta.

E’ Alda D’Eusanio a dargli un assist perfetto: “Essendo un ragazzo molto pudico, con un atteggiamento molto timido e riservato, in quel messaggio ci ha visto un tentativo di approccio, perché lui è molto imbarazzato” ha fatto notare la neo gieffina. E così Zorzi ha preso la palla al balzo: “Rispondi adesso a Rosina Dammela, sì ha cambiato nome, è entrata come Adua Del Vesco è diventata Rosalinda Cannavò e adesso è Rosina Dammela. Cosa le avresti detto?”.

GF Vip, Tommaso Zorzi stuzzica Andrea Zenga

Zenga, rendendosi conto che Tommaso non avrebbe mollato l’osso facilmente, ha pensato bene di dare un contentino all’amico e così ha ammesso che avrebbe senz’altro risposto al biglietto se Rosalinda non fosse stata fidanzata, ma allo stato attuale delle cose non si permetterebbe mai: “Non mi sembra rispettoso, soprattutto da dieci anni. Nel momento in cui io un messaggio non può essere letto, se adesso mi riprendono le telecamere, vedo che sto scrivendo non vorrei che fosse interpretato come qualcosa di ambiguo e io non voglio mettere in difficoltà nessuno. Non si legge cosa ho scritto, quindi magari pensano che ho scritto chissà che. Siamo in un contesto in cui viene equivocato tutto”.

Ma poi sul finire del suo ineccepibile discorso, si lascia scappare un “Altrimenti…” che fa intendere come sarebbero andate diversamente le cose. Attendiamo eventuali sviluppi che potrebbero benissimo ribaltare la situazione, considerando che alla finale manca ancora quasi un mese.