GF Vip, Zorzi critica la decisione di Oppini di lasciare: " Io mi sono rotto, lo dice 100 volte al giorno"

Se inizialmente la decisione di lasciare la casa del “Grande Fratello Vip” da parte di Francesco Oppini, aveva destato non poco scalpore, soprattutto al suo miglior amico Tommaso Zorzi, ora sembra che qualcosa sia cambiato tra i ragazzi. Facciamo però un doveroso passo indietro, precisamente a quella puntata quando il padrone di casa, Alfonso Signorini, aveva annunciato che il reality avrebbe subito un allungo fino a Febbraio.

La notizia si era tradotta automaticamente che i ragazzi nella casa avrebbero passato insieme le vacanze natalizie, notizia che non a tutti è andata a genio, primo tra tutti Francesco Oppini. Se inizialmente anche la Gregoraci aveva manifestato estremo dissenso nel passare le vacanze lontane da suo figlio, poi ha avuto modo di razionalizzare ed ha poi deciso di restare; stesso discorso non si può dire per Oppini, che ancora oggi appare più indeciso che mai, tanto che creare anche fastidio e ansia tra i ragazzi.

La critica di Zorzi al comportamento di Oppini

A confermare la cosa sembra che siano state proprio le critiche di Zorzi verso il suo migliore amico, parlando proprio con la Gregoraci. Si sente infatti l’influencer che dichiara: “Mentre parlava già sapevo cosa diceva dopo, che pa*le! ‘Non posso pensare di accettare, ma se mollassi…’. Io mi sono rotto i cogl**ni, che fatica. Ogni giorno mi dice ‘all’80% me ne vado, al 20% rimango’, lo dice 100 volte al giorno“.

Sembra dunque che dopo l’iniziale sorpresa e dispiacere da parte di Tommaso per la decisione presa da Oppini, oggi il ragazzo si dimostra anche stufo di questa continua incertezza di Francesco.

A dare manforte alla questione ci pensa anche la Gregoraci, che aggiunge in merito: ” Bisogna parlare d’altro, sennò veramente… Non siamo al patibolo. Ognuno fa le proprie considerazioni e basta. Ci ho parlato anche io oggi, perché lo vedo in loop“. Cosa deciderà Francesco? Uscirà davvero anzitempo dalla casa? Non resta che attendere lo svolgersi delle prossime puntate.