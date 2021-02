GF Vip, Zorzi attacca la Salemi: "Hai strumentalizzato la nostra amicizia per una tua strategia"

In questi giorni è arrivato l’ennesimo scontro tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, entrambi concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, che sembra aver chiuso definitivamente la loro amicizia.

Secondo l’ex concorrente di “Riccanza”, Giulia Salemi in questi mesi avrebbe strumentalizzato la loro amicizia solamente per andare avanti al “GF Vip”. L’influencer cerca in ogni modo di fargli cambiare idea, ma Tommaso Zorzi ha deciso di non aver più nessun tipo di rapporto con lei.

Il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Dopo la diretta, nella casa avviene un nuovo duro scontro tra Zorzi e la Salemi. Zorzi accusa la donna di aver millantato un’amicizia con il solo scopo di mettere in atto una personale strategia: “Non ho la minima intenzione di parlare con te”, afferma Zorzi, ma Giulia Salemi non ci sta e prova a ribattere alle sue accuse sostenendo che è il ragazzo a pensare male e accusandolo di essere maligno.

Ormai però Tommaso Zorzi non sembra essere più intenzionato a continuare la sua amicizia con Giulia Salemi e quindi, senza peli sulla lingua, ammette: “Sei venuta qua millantando un rapporto anche con me, fuori non siamo migliori amici, poi fai la vittima mi fai passare per quello che non sono che non c’è stato che non ti ha capita che ti offende, quando poi non è così”.

La discussione dura svariati minuti, in cui entrambi si lanciato molte frecciatine senza tirarsi indietro, ma il tutto viene terminato da Tommaso Zorzi. Quest’ultimo rivela che in questo periodo ha analizzato le cose in maniera analitica arrivando così alla conclusione in cui la Salemi avrebbe solamente strumentalizzato il loro rapporto.