GF Vip, Zorzi accusa Pretelli di stare con Giulia per passatempo: Antonella Elia difende la coppia

Negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, entrambi concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, stanno ricevendo numerose critiche. I primi a lamentarsi è stata la famiglia dell’ex velino di Striscia la notizia, con la madre che in due circostanze ha invitato Pierpaolo a prendere le distanze da lei.

Nella Casa invece la meno convinta in questa relazione è Dayane Mello, e durante una chiacchierata in giardino accusa Pierpaolo di essere molto confuso poiché solamente poche settimane fa si dichiarava innamorato di Elisabetta Gregoraci. Pretelli però non si è mai fatto intimidire dalle accuse ricevute nei suoi confronti, e sembra ancora intenzionato a continuare la sua conoscenza con Giulia.

Le ultime accuse di Tommaso Zorzi

Tra i pochi convinti della relazione tra Pierpaolo e Giulia Salemi è presente anche Tommaso Zorzi, in cui ha accusato Pretelli di essere vittima dei suoi istinti. L’ex concorrente di Riccanza sottolinea poi che Pierpaolo, una volta uscito dagli studi di Cinecittà, potrebbe dedicare molto tempo al proprio figlio dando quindi poca importanza al suo rapporto con Giulia.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda il 18 gennaio su Canale 5, Tommaso Zorzi ribadisce il suo pensiero andandoci ancora più duramente nei confronti di Pierpaolo: “Io non sono contro la coppia, sono scettico riguardo al percorso di Pierpaolo e all’approccio con Giulia. Qui fa comodo trovare una persona così e non ti soffermi sulle sfumature, è un grande passatempo. Cosa non mi piace di loro? Quello che ho detto, credo sia più un modo per passare il tempo che non un’attenzione effettiva. Mi sembra una storia per passatempo”.

Sia Giulia che Pierpaolo si difendono dalle accuse di Tommaso Zorzi, e con loro si schiera anche Antonella Elia: “Tommaso ce l’hai con Giulia e Pierpaolo perché? Tu stesso hai cercato di vivere una storiella con Francesco Oppini e poi con Andrea Zenga, se ci fosse stato”.

Ovviamente anche Tommaso Zorzi prova a difendersi dalle accuse di Antonella, sottolineando di non aver mai fatto un percorso mirato ad accanirsi nei confronti delle altre persone per farle fuori ma ha voluto esprimere semplicemente un suo parere.