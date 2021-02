GF Vip, Zenga racconta il "sotto le coperte" con Rosalinda. Poi frena: "Non le direi ti amo"

La porta rossa del “Grande Fratello Vip” si è chiusa per sempre alle spalle di Andrea Zenga, dopo che lunedì scorso il pubblico ha deciso di farlo uscire dalla Casa. A niente è valso il suo amore con Rosalinda Cannavò; non è stato sufficiente a salvarlo e a vincere su Stefania Orlando che ancora una volta è potuta rientrare in gioco.

L’ex gieffino è stato ospite della trasmissione “Casa Chi” trasmessa sui canali social del settimanale diretto da Alfonso Signorini e ha preso la palla al balzo per chiarire una volta per tutti l’argomento che ha tenuta alta l’attenzione del web, creando una morbosa e pruriginosa curiosità.

Cosa sarà mai successo sotto le coperte tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? Questa domanda è rimbalzata su tutti i social dopo l’avvicinamento notturno dei due ragazzi. Su Twitter qualche cinguettio birichino ha fatto nascere qualche intrigante dubbio per via di certi movimenti che avrebbero fatto intendere un qualcosa di intimo tra i due.

GF Vip, Andrea Zenga e i particolari sull’avvicinamento con Rosalinda Cannavò

Ebbene, Zenga ha lanciato una bella secchiata di acqua ghiacciata sui bollenti spiriti dei telespettatori più maliziosetti, spegnendo ogni speranza di scene hot e incontri focosi. Il tutto, secondo le parole di Zenga, si sarebbe ridotto a qualche carezza, abbraccio e grattini: “Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena”, precisando inoltre che il suo rapporto con Rosalinda è ancora acerbo, ma le basi ci sono per credere che, una volta fuori, la loro storia possa diventare qualcosa di più importante.

Zenga, però, frena gli entusiasmi e va con i piedi di piombo: “Io adesso non direi ‘ti amo’ a Rosalinda, non corriamo troppo. A mia madre Rosalinda piace, ma l’ha seguita da quando al GF cero io, non prima”, dichiarandosi anche molto sorpreso dalle parole di Dayane Mello: “Quando Dayane ha detto di essere innamorata di Rosalinda non avevo capito bene. Diciamo che è stata una spina nel fianco. La Mello era incuriosita da Rosalinda, però forse quel ‘ti amo’ era più un ‘ti voglio bene’”.