GF Vip, Wilma Goich parla di Daniele Dal Moro: "Questo sentimento mi ha fatta rinascere"

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile flirt tra Wilma Goich e Daniele Del Moro, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, nonostante l’enorme differenza di età. Difatti negli studi di Cinecittà hanno trovato una forte sintonia, con l’artista che ha addirittura iniziato a provare gelosia per l’ex volto di “Uomini e Donne”.

In una delle recenti chiacchierate con Patrizia Rossetti però Wilma, dopo il bacio avvenuto in confessionale con Daniele, prova a sminuire l’accaduto, rivelando come si tratti di un amore platonico. Il ragazzo invece non ha mai nascosto di provare una forte stima per la Goich, rivelando di volerla prendere di esempio per la sua forza di volontà.

Il nuovo confronto tra Wilma Goich e Daniele Del Moro

Durante la diretta del 28 novembre, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Alfonso Signorini prova nuovamente a indagare in merito al rapporto tra Wilma e Daniele. L’artista sottolinea nuovamente che si tratta di una semplice amicizia, non nascondendo però di aver provato sensazioni che non sentiva da ormai molti anni.

“Non pretendo una storia d’amore, ho detto che questo sentimento mi ha fatta rinascere“ ha affermato con decisione Wilma Goich, affermando quindi che, oltre a una bella amicizia, non ci sarebbe nulla di importante tra loro: “Il bacio in confessionale? Ci hanno costretto“.

Lo stesso pensiero viene condiviso da Daniele, in cui sottolinea per l’ennesima volta l’enorme rispetto che porta per la sua amica ma smentendo come possa nascere un qualcosa di più importante: “Siamo due persone grandi e vaccinate. Sappiamo bene cos’è l’amore e fin dove possiamo spingerci. Anche a me è capitato raramente di trovare una sintonia simile, a Wilma ho detto cose che non ho raccontato neanche ai miei genitori. Questo però non deve essere un ostacolo”.