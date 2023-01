GF Vip, Wilma Goich e le accuse contro Nikita Pelizon: "Frequenta persone che parlano con i morti"

Ascolta questo articolo

Wilma Goich si rende protagonista di altre dichiarazioni pesanti contro Nikita Pelizon. Negli ultimi giorni l’attuale concorrente del “Grande Fratello Vip” era ritornata a parlare della sua storia d’amore con Edoardo Vianello, in cui ha lanciato delle pesanti accuse al suo ex marito.

Negli ultimi video apparsi in rete, ove non sembrano esserci dubiti in merito, Wilma ha lanciato delle dure accuse a Nikita. In questa circostanza la Goich rivela come l’influencer conoscerebbe alcuni medium che la potrebbero mettere in contatto con i morti e avere così l’occasione di parlare con la figlia scomparsa.

Le accuse di Wilma Goich a Nikita Pelizon

Il tutto però nasce dalla forte gelosia che ancora oggi prova Wilma nei confronti di Daniele Dal Moro, nonostante la cantante ogni qualvolta che viene interpellata su questo argomento rivela di provare solamente una forte amicizia nei confronti dell’ex volto di “Uomini e Donne”.

Secondo Wilma, che si intrattiene in una lunga chiacchierata con Sarah Altobello e Oriana Marzoli, Nikita si sarebbe avvicinata a Daniele solamente per ingelosirla: “Ma che dispetto pensa di farmi? Un’altra volta mi guardava fissa negli occhi mentre Daniele dormiva e lei gli faceva i grattini in testa. Ha uno sguardo che non mi piace“.

La faccenda diventa più seria quando Wilma rivela che Nikita conoscerebbe i medium, cioè una persona che sostiene di poter operare come intermediario tra vita e morte: “L’altra sera parlavamo di mia figlia che è morta e le è scappato e mi ha detto ‘io conosco delle persone che ti mettono in contatto con…’. Io le ho detto subito ‘intanto non lo farei mai e poi non ci credo’. Per me quelli hanno dei trucchi e prendono in giro i genitori come me. Non andrò mai da questi soggetti. E lei insisteva dicendo ‘ti assicuro che sono persone affidabili’. Saranno come dice lei, ma io non lo farò mai e punto! Io vado a letto e dico le mie preghiere e basta”.

Nel suo discorso Wilma ci tiene a sottolineare che non ci tiene a mettersi in contatto con la figlia scomparsa, poiché non le piacerebbe dar fastidio alle anime: “Bisogna diffidare di queste persone che hanno questo magnetismo. Ho sensazioni che non mi piacciono e lo dico dall’inizio. Nikita non ha gli occhi buoni”.