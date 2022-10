GF Vip, Wilma Goich contro Carolina Marconi: "Mio nipote le spaccherebbe la faccia"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Carolina Marconi e Wilma Goich, due delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, pare che si sia incrinato in maniera definitiva. La prima pesante lite è avvenuta in diretta, ove l’ex compagna di Edoardo Vianello non avrebbe apprezzato un confessionale fatto da Carolina contro di lei e Patrizia Rossetti in cui vengono accusate di avere un cuore marcio.

Questo litigio poi viene portato anche dopo la puntata, nonostante Carolina avrebbe cercato di scusarsi sia con lei che con Patrizia durante la puntata del 10 ottobre. Come riportato testualmente dal sito “Biccy” e “Il Mattino“, Wilma avrebbe attaccato duramente l’ex volto di “Uomini e Donne”, ammettendo di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti.

Il duro attacco di Wilma Goich

Le scuse però non sarebbero bastate da parte di Carolina poiché, durante la pubblicità, Wilma avrebbe continuato ad attaccare e insultare pesantemente la Marconi. In questa circostanza invita l’influencer a non chiamarla più con il nomignolo di “nonnì”, poiché solamente poche persone possono permetterlo di farlo.

“Nonnì lo sono per quelli che mi vogliono bene” ha affermato con decisione Wilma per poi aggiungere: “Io ti aggredisco? Ma scusa sei andata a dire cose orrende. Vuoi avere ragione? Basta allora siamo due matte marce nel cuore. Sei un’ipocrita che mi chiama nonnì. per te io sono Wilma Goich. Tu sei un finto angelo con la lingua biforcuta”.

Carolina quindi accusa Wilma di essere aggressivo, sottolineando il fatto che non si meriti di essere chiamata “nonnì”. Queste parole però fanno sbottare la vippona: “Cosa ca**o ne sa lei? Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza. Ma come si permette quella. No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto che se c’era mio nipote le spaccava la faccia. Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ‘ok ho capito male scusami tanto’. Però io ho sentito quella frase e non sono matta”.