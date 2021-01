GF Vip, Walter Zenga potrebbe entrare nella Casa

Andrea Zenga, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di trovarsi in cattivi rapporti con il padre Walter, quest’ultimo conosciuto per essere stato portiere dell’Inter per più di dieci anni. L’attuale gieffino, già durante la sua partecipazione a Temptation Island, ha dichiarato che il padre non avrebbe mai provato ad avere un vero rapporto con lui.

In queste settimane, durante una chiacchierata con Andrea Zelletta, Zenga avrebbe riaperto a un possibile rappacificamento con il padre: “Io di lui non ho niente, io vorrei raccontare dei dettagli ma non li posso dire, e si ci ripenso sto male. Lui non si è mai interessato a noi. Non rinnego nessuno, la mia porta è aperta ma prima deve passare da mio fratello, lui ha più diritti di me di riappacificarsi”.

Walter Zenga potrebbe entrare nella Casa

Dopo vari rifiuti, a quanto pare Alfonso Signorini sembra essere riuscito a convincere “l’Uomo Ragno” a entrare negli studi di Cinecittà. A riportare questa indiscrezione che sa di clamoroso è il sito Tv Blog, in cui svela che dovrebbe avere un confronto faccia a faccia con il figlio Andrea.

Per il momento non viene specificato se entri nella Casa come ospite oppure da concorrente, ma “Tv Blog” si sbilancia sulla data: “L’appuntamento dunque per l’ingresso di Walter Zenga è fissato per la diretta di venerdì 29 gennaio 2021, proprio in concomitanza con la prima diretta del secondo ciclo del Cantante mascherato di Milly Carlucci su Rai 1”.

L’articolo scritto dal sito conferma anche l’ingresso di Alda D’Eusanio come concorrente sempre per la giornata del 29 gennaio, confermando così l’indiscrezione rilasciata da Dagospia diretto da Roberto D’Agostino. Insieme alla giornalista però non dovrebbe esserci il suo amato pappagallo, e quindi la sua richiesta di portarsi il suo animale domestico è stata respinta dagli autori.