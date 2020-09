GF Vip, Vittorio Sgarbi smaschera Franceska Pepe: "Intimità dietro un quadro"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, una delle concorrenti che sta molto facendo parlare di sé è la modella e web influencer, Franceska Pepe. Quest’ultima, ha sempre dichiarato di aver avuto un flirt con il critico d’arte e opinionista di Barbara D’Urso, Vittorio Sgarbi. La liaison però, pare che sia durata sole 7 ore, un tempo assolutamente record.

La Pepe, ne ha sempre parlato come di una storia creata a tavolino, nata da un incontro casuale tra i due e gonfiata dalla stampa. Fino ad ora, solo Francesca con la k aveva rivelato la sua verità, la sua versione dei fatti. Adesso però è toccato a Sgarbi raccontare come sono andate le cose e per farlo, ha scelto il salotto di “Live- non è la D’Urso”, durante la puntata andata in onda il 27 settembre.

Vittorio ha smentito la versione della Pepe e ha tirato in ballo dei dettagli piccanti, riguardo il loro incontro. Secondo il critico, l’incontro tra lui e la gieffina sarebbe stato si fortuito, ma non costruito a tavolino. E stando sempre al racconto di Sgarbi, tra lui e Franceska ci sarebbe stato un rapporto intimo nel bel mezzo di una mostra d’arte.

Vittorio avrebbe poi chiesto alla Pepe di accompagnarlo a casa per trascorrere la notte insieme, ma la ragazza avrebbe rifiutato. Tra i due ci sarebbe stato un secondo incontro in aereo, ma lei avrebbe preferito non approfondire. Inoltre l’influencer, avrebbe contattato Sgarbi per far rimuovere dalla stampa la notizia del loro flirt. Dunque, una versione dei fatti quella di Vittorio, opposta a quella di Franceska e chissà se la ragazza, una volta terminata la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, vorrà replicare alle parole di Sgarbi.

Nello specifico, l’uomo ha dichiarato: “Nulla di organizzato a tavolino, stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò diciotto minuti. Lei poi ha cercato di far rimuovere la notizia, invece ora ne parla in televisione. È entrata al Grande Fratello Vip per questo“.