GF Vip, Vittorio Sgarbi: "Mia figlia Evelina ha rifiutato contro la mia volontà, poteva guadagnare molti soldi""

Durante le primissime anticipazioni della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto nuovamente da Alfonso Signorini, è stata più volte accostata Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio. La giovane poi, per motivi inizialmente sconosciuti, decise di rifiutare la proposta fatta dagli autori del reality show.

A quanto pare però proprio Vittorio non sembra aver apprezzato il rifiuto di Evelina. Per il personaggio televisivo infatti la figlia doveva almeno partecipare ai provini, dal momento che in caso di “sì” da parte dedgli autori avrebbe guadagnato dei soldi facili con il minimo sforzo.

Lo sfogo di Vittorio Sgarbi

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà“ rivela Vittorio Sgarbi al settimanale “Novella 2000” parlando della possibile partecipazione di Evelina al “GF Vip”: “Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”.

Proprio a causa del suo “no” addirittura Vittorio ed Evelina avrebbero rotto per un periodo di tempo i loro rapporti: “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista. Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF VIP non fosse degno di lei. Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall’idea del successo facile”.

Nel corso degli anni si è parlato anche di una sua possibile partecipazione in un reality. Vittorio afferma che accetterebbe un’eventuale proposta soltanto nel caso di una proposta monstre di circa 2 milioni di euro, sottolineando come in passato abbia rifiutato un cachet di 800mila euro da “L’isola dei famosi”.

Le sue parole non sono nuove, poiché nel 2017 in merito a “L’isola dei famosi” fece una dichiarazione più o meno simile: “Mi avevano proposto 400mila euro, io ne chiesi 2 milioni. Ero pronto a chiudere per un milione e 600mila perché in quel periodo avevo bisogno di soldi guadagnati in modo facile. Me ne offrirono 800mila e rifiutai“.