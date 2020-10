GF Vip, violenta lite tra Zorzi e Stefania: la reazione delle ‘Rutas’

Un nuovo scontro è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“; questa volta però, protagonisti indiscussi di questa lite, sono stati Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando. C’è però qualcosa di particolare in questa litigata tra i due, ovvero che è tutta una farsa.

Ebbene si, i due personaggi della casa hanno inscenato una litigata, anche molto violenta, tanto da sembrare molto veritiera agli occhi dei membri della casa. Il motivo di questo finto litigio? Divertirsi e lasciar divertire il gruppo. Quasi sicuramente i due avranno predetto la reazione ironica, una volta scoperto che si trattava di una burla.

Ma come si sono svolti i fatti? Inizialmente, l’influencer e la Orlando, si sono date precise direttive all’interno della stanza blu, sottolineando di essere quanto più veritieri possibili. La Orlando è stata infatti degna di Oscar, facendo volare parole molto pesanti nei confronti di Zorzi, che dal suo canto, si limitava a giustificarsi, assumendo un tono molto più pacato e passivo.

La litigata tra Zorzi e la Orlando: la reazione delle ‘Rutas’

La Orlando ha infatti iniziato con l’alzare la voce, affinché tutti nella casa sentissero la litigata, ed iniziassero ad entrare in allarme. Di seguito le parole della Orlando: “Si vede proprio che non te ne frega un ca**o della gente a te. Pensi sempre a te, ai ca**i tuoi, sempre concentrato su di te e non te ne frega niente di me e degli altri“.

Le parole di Zorzi sono state: “Hai ragione, non so cosa dire, non è che l’ho fatto apposta eh. Magari non è andata così“. Inizialmente tutti hanno abboccato allo scherzo, dopo poco però gli altarini si sono svelati, e tutto si è concluso con una risata divertita. Chi però, almeno inizialmente, non aveva capito bene cosa stesse succedendo, sono state le ‘Rutas‘, ovvero Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria.

Le due infatti erano chiuse in bagno, intente a rilassarsi in un bagno caldo, mentre si tenevano compagnia. A un certo punto hanno iniziato a sentire le urla e gli schiamazzi, cascando in un silenzio tombale nel tentare di capire la dinamica della situazione, cascandoci pienamente nello scherzo architettato da Zorzi e Orlando.