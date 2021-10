GF Vip, Vera Miales nega di essere incinta: "Ho avuto una gravidanza isterica"

Nella puntata di venerdì del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha mostrato alcuni scatti di Vera Miales al suo ex compagno Amedeo Goria. In questi scatti il conduttore del reality show mostra al giornalista un pancino sospetto, non escludendo che possa essere incinta.

Il gieffino rimane abbastanza spiazzato su questa notizia, rivelando di avere avuto dei rapporti con la giovane modella ma con le dovute precauzioni. Amedeo comunque non mette in dubbio più di tanto che fosse suo figlio, e nel caso sarebbe pronto ad accogliere il futuro bambino.

Vera Miales smentisce di essere incinta

Nella puntata del 12 ottobre Vera, ospite della diretta del “GF Vip”, smentisce le ultime voci sul proprio conto affermando di non essere incinta. Nonostante questo ci tiene a bacchettare Amedeo Goria, rivelando di essere molto delusa dai suoi comportamenti dal momento che si sarebbe aspettata un po’ più di fiducia durante le sue giornate vissute nella casa.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Vera dichiara: “Fuori sto combattendo una guerra da sola e tu ancora continui a non fidarti di me. Come vedi non sono incinta, fare un figlio si decide in due. Anche se fossi stata incinta, sarebbe stato tuo, avresti dovuto difendermi. Perché non lo hai fatto? Perché non dici al mondo intero chi sono? Non siamo amici. Mi fa male che tu abbia messo in dubbio il nostro sentimento e il fatto che un eventuale figlio potesse essere tuo”.

Stuzzicata da Alfonso Signorini definisce la sua gravidanza come “psicologica”, anche se in realtà si tratta di “isterica“, una sindrome clinica molto rara, in cui una donna crede di essere incinta. A questo modo di pensare, si associano delle modifiche in ambito fisico e sintomi soggettivi che possono simulare una vera e propria gravidanza.

Successivamente viene sfreezato Amedeo Goria che, in maniera piuttosto emozionata, dichiara di non aver mai avuto dubbi e che se ci fosse stato un pargolo sarebbe stato suo, siccome metterebbe una mano sul fuoco per lei.