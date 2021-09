GF Vip, Vera Miales gelosa di Amedeo Goria: "Ti tengo d’occhio". E attacca Francesca Cipriani

Amedeo Goria, come annunciato durante la clip di presentazione, è entrato da single del “Grande Fratello Vip“, il reality show iniziato lo scorso lunedì 13 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5.

L’ex giornalista di Rai Sport nei mesi scorsi ha avuto una relazione con Vera Miales, una modella e influencer originaria della Moldavia, e tra loro ci sono ben 36 anni di differenza. Nonostante questo, come rivelato in più circostanze dai diretti interessati, la loro intimità sotto le coperte sarebbe andata sempre a gonfie vele.

La gelosia di Vera Miales

Come riportato dal sito “Fanpage” in queste ore Vera, con delle storie su Instagram, ha voluto parlare di Amedeo Goria mostrandosi molto gelosa della sua persona nella casa. La giovane moldava infatti sembra essere ancora molto legata a lui e pubblicando alcuni suoi momenti di abbracci e altre intimità ha voluto iniziare a lanciare alcune frecciatine.

“Tra di noi non ci sono segreti. Nessuno! Le altre? Quali altre? Conosco tutte quelle che vorrebbero provarci con lui” rivela Vera che poi aggiunge: “Quante volte ho risposto io ai loro messaggi dal suo cellulare, per gioco… Ti stai dimostrando in gamba in questi primi giorni. Divertiti ma ricordati che ti tengo d’occhio“. In un’altra stories invece afferma: “Io sono la sola! L’unica! È così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria! Amedeo ha solo paura! Ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me“.

Successivamente lancia un attacco a Francesca Cipriani, che seconda Vera avrebbe tentato un approccio nei confronti di Amedeo: “Se vuole un massaggino ai piedi, faglielo pure: poverina, le fanno male i piedi. Mi è anche molto simpatica. Ma che stesse alla larga da te, sia chiaro”. E ora non va escluso che il primo confronto nella casa potrebbe vedere protagonisti proprio la giovane influencer con la Cipry.