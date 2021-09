GF Vip, Vera Miales contro Ainett: "Stai provocando Amedeo mostrando il seno e il lato B"

Amedeo Goria, per via del suo discutibile look tenuto nella casa, è uno dei concorrenti più chiacchierati della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista, fino a questo momento, sta cercando in ogni modo di cercare, anche con scelte molto controverse e criticate sui social, di conquistare Ainett Stephens.

Le sue “toccate” sotto alle coperte e altre provocazioni più o meno hot, al momento e come giusto che sia, non stanno funzionando. Oltre ad alcune frecciatine da parte di Manila Nazzaro, nella giornata di ieri Amedeo ha dovuto subire anche uno sfogo da parte proprio di Ainett, in cui lo invita a darsi una calmata siccome sono solamente amici e non vuole che vengono fraintese le cose.

L’attacco di Vera Miales ad Ainett e alla Cipriani

Nonostante sia entrato da single nella casa più spiata d’Italia, Vera sta continuando a difedere il suo ex compagno Amedeo. Già nei giorni scorsi l’influencer venezuelana ha invitato le sue presunte pretendenti nella casa, tra cui Francesca Cipriani, a farsi da parte dal momento che si sente ancora molto legata da lui.

Questa volta l’attacco di Vera colpisce altre due gieffine, tra cui Ainett: “Cara Zainett adesso basta! Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli il lato B e il seno in faccia, arbitrariamente o meno lui fa fatica a trattenersi. E poi tocca alla Cipry: “Cara Francesca smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue! So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle, ma abbiate un po’ di buon senso e dignità. Sto raggiungendo il limite della mia pazienza. Poi dopo le venezuelane scoprirete di che pasta sono fatte anche le moldave”.

In un’altra storia Vera rilascia un invito al suo Amedeo, affermando che a causa dei suoi comportamenti negli studi di Cinecittà la sta facendo fare la fine della cornuta. Per questo motivo lo invita immediatamente a calmare i suoi bollori perché, se continuasse così, potrebbe finire male il loro rapporto.

La vicenda legata a Vera contro le donne all’interno della casa non sembra essere finita con questo piccolo sfogo e si può facilmente pensare che l’influencer possa essere tra i prossimi invitati da Alfonso Signorini nelle prossime settimane per dire la sua.