GF Vip, Vera Gemma farà parte del cast: l’indiscrezione

Con il prolungamento per il mese di marzo del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, gli autori stanno cercando nuovi concorrenti per mandare avanti il programma.

Sembra essere praticamente fatta per l’ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, che a causa dei controlli per il Covid-19 entreranno negli studi di Cinecittà nella puntata del 22 novembre. Fatta anche per Nathalie Caldonazzo, ex di Massimo Troisi conosciuta per aver partecipato a “Temptation Island Vip”, ma la donna dovrebbe sbarcare nella casa verso gli inizi di dicembre.

Il nuovo nome per il cast del “GF Vip”

Nelle ultime ore è uscito prepotentemente il nome di Vera Gemma, che ha ottenuto una seconda giovinezza televisiva grazie alla sua partecipazione a “L’isola dei famosi”. In passato si era parlato di un presunto ingresso nella casa per il suo giovane fidanzato Jeda, ma le trattative dedicate al manager di musica trap si sono improvvisamente arenate.

“Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini? Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l’attrice Vera Gemma, figlia dell’amatissimo Giuliano” rivela il sito “Dagospia” che poi conferma gli ultimi nomi usciti su altri portali: “Non solo, possiamo confermare le presenze, già accennate da Tvblog, di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip”.

Le voci poi vengono alimentate dalla diretta interessata siccome, durante la trasmissione radiofonica “Trends & Celebrities” in onda su Rtl 102.5 News che vede la conduzione di Francesco Fredella e Simone Palmieri, l’attrice non smentisce un suo ingresso nella casa più spiata d’Italia: “Non ve lo posso dire, non lo so… ma qualora dovessi entrare, scatenerei il panico… e poi, con Soleil avevo già avuto problemini quando partecipammo a Pechino Express”.