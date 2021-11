GF Vip, Valeria Marini potrebbe far parte del cast

Manca solamente l’ufficialità, ma la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dovrebbe finire per il mese di marzo e non più a dicembre come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

Proprio per questo motivo Signorini, insieme al suo staff, sta lavorando duramente per trovare nuovi concorrenti per il programma. Fino a oggi sono stati fatti svariati nomi, tra cui quelli di Antonella Fiordelisi, Luca Onestini, il Divino Otelma ed anche quello di Adelaide De Martino, sorella del conduttore Stefano, ma al momento non ci sono ufficialità in merito.

L’ultima voce sul “Grande Fratello Vip”

A questa short list di nomi nelle ultime ore si aggiunge anche quello di Valeria Marini. L’ex primadonna del “Bagaglino”, come rivelato dal settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, sarebbe tra i nomi valutati da Alfonso Signorini per cercare di dare una verve in più a questa edizione.

“Si dice che Valeria Marini sia pronta ad entrare nella casa del GF Vip 6“ si legge sulla rivista che poi aggiunge: “Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli… e chi meglio di Valeria Marini può dare una svegliata agli inquilini della Casa?”.

Ma anche a “Casa Chi“, il format in onda su Instagram del settimanale diretto proprio da Signorini, si parlò di una misteriosa bionda: “Tra le novità pare si cerchi una ragazza formosa, bombastica con i capelli biondi che non è la Cipriani per intenderci”.

Ovviamente si tratta di una semplice voce, ma le due voci, piuttosto autorevoli, in merito a Valeria Marini potrebbero non essere del tutto casuali. Nelle prossime settimane, a ridosso delle festività natalizie, il conduttore svelerà i progetti futuri del “GF Vip”.