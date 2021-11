GF Vip, Valentina Nulli Augusti possibile concorrente: "Sono pronta ad asfaltare Soleil e Sophie. Stimo Aldo Montano"

Durante una recentissima intervista rilasciata a “Casa Chi“, il format del magazine in onda su Instagram, Valentina Nulli Augusti non chiude le porte come concorrente già dalla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il suo nome non è la prima volta che viene accostato al programma, siccome Valentina durante la doppia ospitata per attaccare duramente il suo ex fidanzato Tommaso Eletti, ragazzo uscito per primo dalla casa, si autoinvita per diventare concorrente e avere così la possibilità di scontrarsi faccia a faccia con Soleil Sorgè e Sophie Codegoni.

Le parole di Valentina Nulli Augusti

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” l’ex concorrente di “Temptation Island”, rispondendo alle domande dei conduttori, non esclude un suo ingresso nella casa più spiata d’Italia: “Mi danno come concorrente del GF Vip? Non dovete chiederlo a me. Ancora non sono una veggente”.

Ovviamente al centro dell’attenzione è il suo rapporto con Soleil e Sophie, ove le due attuali concorrenti del reality hanno attaccato duramente Valentina. In questa intervista l’ospite si toglie alcuni sassolini dalle scarpe iniziando dall’ex fidanzata di Luca Onestini: “Io non avevo dei pregiudizi nei suoi confronti ma lei si è permessa di attaccarmi gratuitamente senza conoscere la mia storia. Aveva detto che io non ero una donna degna d’essere chiamata tale”.

E neanche su Sophie si risparmia: “Lei aveva detto di conoscermi indirettamente tramite un’amicizia in comune. Sophie sosteneva che le avessero detto che il mio unico fine era la visibilità, ma di cosa stiamo parlando? Gli autori mi hanno chiamato per chiedermi se avessi voluto replicare agli attacchi. Io non mi sono tirata indietro“.

Valentina ci tiene a sottolineare che, qualora dovesse entrare all’interno della casa, non lo fa per vendicarsi nei confronti di Tommaso Eletti, ritenendo ormai chiuso il capitolo con lui. Infine, continuando a parlare della sesta edizione del “GF Vip” ammette di provare una forte stima nei confronti di Aldo Montano, ritenendolo un uomo vero per essersi scagliato contro Alex Belli.