GF Vip, Valentina Nulli Augusti nella casa: arrivano le prime conferme

Di un possibile ingresso di Valentina Nulli Augusti nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show trasmesso su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, se ne parla già da alcune settimane.

Il primo invito è stato dato proprio dal direttore del settimanale “Chi” durante la seconda ospitata di Valentina negli studi di Cinecittà. In quella circostanza Signorini la stuzzica rivelando che nella casa potrebbe avere la possibilità di scontrarsi con i suoi rivali, tra cui Soleil Sorgè, Alex Belli e Sophie Codegoni. L’ex concorrente di “Temptation Island” non ha escluso questa possibilità, rivelando di essere pronta a ogni evenienza.

Valentina Nulli Augusti farà parte del cast

Come riportato dal sito “Coming Soon” Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino ad Alfonso Signorini, ha affermato che molto probabilmente Valentina dovrebbe entrare nella casa. Successivamente vengono spiegato i motivi dietro a questa scelta presa dal suo collega, ma gli autori avrvebbero preso questa scelta per via degli ascolti.

Parpiglia sottolinea che, durante l’ospitata di Valentina durante le due puntate, il “GF Vip” ha registrato il picco di ascolti: “Questo non è un dato che va sottovalutato. Questo ci porta a pensare che il pubblico con Valentina ha preso il traino di ‘Temptation Island’, e non con Tommaso che dentro la Casa, anche per la giovane età, non ha dato quello che doveva dare”.

Successivamente si parla di un possibile ingresso: “Se vi state chiedendo se per caso Valentina entrerà come concorrente della Casa, ti dico assolutamente no” facendo però cenno di “sì” con la testa, confermando quindi in maniera simpatica la sua partecipazione nel reality.

Signorini sicuramente non vuole sprecare una chance di far ingranare la sua trasmissione, dal momento che fino a oggi i risultati sono stati molto sotto le aspettative e la concorrenza della Rai, e addirittura di Nove con “Fratelli di Crozza”, lo ha portato in fondo alle classifiche Auditel.