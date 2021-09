GF Vip, Valentina Nulli Augusti contro Tommaso Eletti: "Mi hai dato della prostituta"

Prima del suo addio dalla casa, dal momento che Tommaso Eletti ha perso in maniera netta al televoto con oltre il 70% di preferenze contro Davide Silvestri, l’ex concorrente di “Temptation Island” si è dovuto confrontare all’interno degli studi di Cinecittà con Valentina Nulli Augusti, la sua precedente partner di 19 anni più grande.

I due si sono resi protagonisti di un duro confronto durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, Valentina inizia ad accusarlo pesantemente per alcune dichiarazioni che avrebbe fatto dopo la loro avventura vissuta insieme in Sardegna come coppia.

Il confronto tra Tommaso e Valentina

Prima del loro faccia a faccia Alfonso Signorini inizia a parlare con Eletti, in cui dichiara che non prova più lo stesso sentimento dei mesi scorsi nei confronti della sua ex compagna. Tommaso infatti pensa di voler trovare una compagna più giovane ed i due ormai non si vedono più dagli inizi di agosto durante un matrimonio di due compagni di avventura di “Temptation Island”.

Successivamente Tommaso arriva in giardino e, freezato dagli autori, inizia ad ascoltare il lungo discorso di Valentina. La donna inizia subito con forza, rivelando che il suo ex si deve vergognare per il comportamento tenuto in questi mesi ed a causa sua ha dovuto subito i peggiori attacchi, sui social network.

Lo sfogo però non si ferma qui: “Mi hai minacciata, mi hai insultata quando ho ripreso in mano la mia vita ha replicato la stessa dinamica attuata a ‘Temptation Island’ e prima del programma. Io appena ho riacquisito la mia libertà te sei tornato a volermi rovinare. Mi hai minacciato tutta l’estate e mi hai dato della prostituta. Dico solo questo perche siamo in TV”.

Nella discussione entra anche Sonia Bruganelli, ove le chiede i motivi della scelta di mettersi insieme a un ragazzo così giovane nonostante tutte le sue carenze. Valentina, “vendicandosi” anche per la scorsa puntata, dichiara di non voler sentire moralismi dinanzi alla differenza d’età poichè, durante la loro relazione, hanno provato delle emozioni importanti.