GF Vip, Valentina Nulli Augusti attacca alcuni vipponi e non esclude un possibile ingresso nella casa

Il primo ingresso nella casa per Valentina Nulli Augusti è avvenuto durante la scorsa puntata del “Grande Fratello Vip” per avere un confronto faccia a faccia con il suo ex fidanzato, Tommaso Eletti, il primo eliminato della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

L’incontro tra i due ex è stato infuocato sin da subito, dal momento che i due non si sono lasciati nel migliore dei modi e la loro partecipazione a “Temptation Island” ha mostrato tutti i limiti del giovane Tommaso. Nonostante l’addio del suo ex, Valentina come ospite ha fatto il suo ingresso nella casa scontrandosi con alcuni dei vipponi presenti ancora negli studi di Cinecittà.

Lo sfogo di Valentina Nulli Augusti

La donna definisce Alex Belli, Soleil Sorgè e Sophie Codegoni come tre “Iene Ridens”, per poi rendersi protagonista di uno sfogo molto chiacchierata sui social network. Riferendosi soprattutto all’ex fidanzata di Fabrizio Corona, rivela di aver contestato nella casa pochissima solidarietà femminile, ma da questa notizia non si dichiara sopresa ma semplicemente dispiaciuta.

Nella discussione entra Clarissa Selassiè che un po’ come Sophie Codegoni ha spezzato una lancia a favore di Tommaso Eletti. Secondo la principessa etiope Valentina avrebbe esagerato per alcune dichiarazioni nei confronti del suo ex fidanzato, poiché lei conoscendolo da piccolo lo ha visto sempre come un ragazzo molto aperto. Ritiene infatti che sia molto brutto buttare fango su un ragazzo così giovane dopo aver ricevuto numerosi attacchi sui social per un’avventura non proprio entusiasmante vissuta in Sardegna.

La parte più interessante di questo sfogo è la domanda di Alfonso Signorini: “Ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il ‘covo delle vipere?'” con lei che risponde: “Il covo delle vipere? Me le anniento tutte!”. Si tratta quindi di una risposta che aprirebbe a Valentina Nulli Augusti a come possibile concorrente del “GF Vip”, e in merito a questo non si escludono colpi di scena in futuro.