GF Vip, urla fuori dalla casa svelano la verità sul televoto: le reazioni dei gieffini

L’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” è la più longeva della storia. I gieffini sono rinchiusi nel bunker di Cinecittà da 4 mesi e solo il prossimo 1 marzo si disputerà la finale. Durante l’ultima diretta è stato decretato il nome del primo finalista, che corrisponde a quello di Dayane Mello. Dayane ha superato indenne tantissime nomination ed è molto amata e apprezzata.

In realtà, si è poi scoperto che tanti voti per salvarla arrivano dal Brasile, sua terra natale. Ciò ha scatenato tantissime polemiche, secondo le quali arriverebbero più voti dal Sud America rispetto al limite consentito. La proclamazione della Mello come prima finalista, ha creato un vero e proprio putiferio, sul web e non. Ovviamente i ragazzi sono ignari di tutto e la situazione non è mai stata definitivamente chiarita.

Nelle ultime ore, sono arrivate delle persone fuori dalla casa che hanno urlato, rivolgendosi ai concorrenti: “Televoto truccato dal Brasile: fuggite dal circo“. Ovviamente i vip sono rimasti sconcertati e ciò ha generato confusione e portato a delle forti reazioni. Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e i due Andrea, hanno chiaramente udito quanto urlato e si sono subito precipitati ad informare Zorzi e gli altri.

Dopo aver comunicato il prolungamento del reality, Alfonso Signorini aveva aggiunto che lo stesso sarebbe terminato l’8 febbraio (salvo poi rivedere la cosa e annunciare la finale per il 1 marzo). Zorzi e Stefania Orlando sembrano essere sempre più intenzionati ad abbandonare il gioco in tale data, in modo da non ricorrere in penali dato che inizialmente gli era stato comunicato ciò.

Non appena appreso quanto urlato fuori dalla casa, Maria Teresa Ruta ha avuto una reazione intensa, ha raggiunto Stefania e Tommy e ha chiesto loro quanto mancasse. I concorrenti, le hanno risposto: “12 e mezzo“. Il riferimento è a quanti giorni mancano al prossimo 8 febbraio, in modo tale da poter abbandonare il gioco.

La Ruta ha poi richiamato l’incontro che durante l’ultima diretta hanno avuto Zorzi e Francesco Oppini. Quest’ultimo è stato richiamato in passerella per incontrare il suo amico e sostenerlo, ma come ha sottolineato Maria Teresa: “Così si spiega quello che ha detto Francesco“. Tommy ci ha subito riflettuto e ha replicato: “Francesco Oppini effettivamente non mi ha mai detto ‘rimani’, mi ha detto ‘se vuoi vai“.

Insomma, i ragazzi sono stati invitati a lasciare il gioco dai fan che hanno urlato fuori la casa. La polemica per il televoto diventa sempre più rovente è chissà se gli autori e Signorini decideranno di rompere il silenzio e spiegare una volta per tutte come vanno realmente le cose. Lo scopriremo solo nella prossima diretta.