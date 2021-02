GF Vip, urla fuori dalla Casa contro la Salemi: tirato in ballo anche il figlio di Pretelli

I Vip sono isolati dal mondo esterno, ma ogni tanto qualche fan agguerrito trova sempre il modo di mettersi in collegamento con loro. Anche in queste ultime ore, i concorrenti del “Grande Fratello Vip” sono riusciti ad ascoltare alcune grida contro Giulia Salemi e il suo rapporto con Pierpaolo.

I due ragazzi sembrano attraversare momenti di alti e bassi a causa dei loro caratteri che si stanno scoprendo sempre più diversi. Superata la crisi per le critiche della famiglia Pretelli indirizzate a Giulia, adesso le parole gridate contro di lei potrebbero accendere nuove discussioni tra loro.

GF Vip, la frase urlata fuori dalla Casa getta nello sconforto Pierpaolo

E’ stata Stefania Orlando la prima ad ascoltare le parole urlate fuori dalle mura della Casa di Cinecittà: “Pier, tuo figlio non guarda più la tv per colpa di Giulia”, lasciando spiazzata sia lei che Tommaso Zorzi. Quest’ultimo non è riuscito a trattenere il suo disappunto: “Sempre fuori luogo” ha chiosato l’influencer.

Intanto queste parole hanno fatto sprofondare nello sconforto Pierpaolo che ha iniziato a chiudersi in sé e a isolarsi dal resto della Casa. Per lui la lontananza dal figlio Leonardo sta diventando sempre più pesante da gestire e ora questa frase – quasi sicuramente urlata da una hater della Salemi – getta nello sconforto il ragazzo.

Chiuso nella “lavatrice” per avere un momento di privacy, Pierpaolo è stato raggiunto da Giulia preoccupata per la reazione che avrebbe potuto avere a quelle parole: “Sai benissimo che ci sono sempre stata. Pensavo volessi dormire. Non voglio vederti così. Non voglio dare importanza a quella persona, mi sembra surreale che tu ti possa far condizionare da una pazza fuori” cerca di rassicurarlo, esaminando i fatti con una logica che sembra non avere Pretelli.

L’ex velino di “Striscia la Notizia“, infatti, non si fa convincere dalle parole di Giulia e le chiede di essere lasciato solo per riordinare le idee: “Preferisco stare da solo. Sono i sensi di colpa che ho, che mi porto da giorni”.