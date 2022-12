GF Vip, urla fuori dalla Casa: "Antonella vergognati, Edoardo sei un pollo"

Ascolta questo articolo

Non è così raro che un gruppo di fan si riunisce fuori agli studi di Cinecittà, in cui sono rinchiusi i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, per palesare il loro malumore. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” negli ultimi giorni una donna, grazie a un megafono, ha deciso di attaccare duramente due vipponi.

Quello finiti sottomira sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, l’unica coppia nata in questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al momento però non tutti sembrano essere convinti dalla loro storia d’amore, ed i più pessimisti credono che una volta finita la loro avventura nella trasmissione la loro conoscenza terminerà e prenderanno due strade diverse.

Gli attacchi ricevuti da Antonella ed Edoardo

L’attacco, ricevuto dalla schermitrice, si sente forte e chiaro: “Antonella vergognati, Tavassi siamo tutti con te”. In quel momento il fratello di Guendalina si trovava nel van insieme alla sua possibile fiamma Micol Incorvaia ma ha sentito tutto anche grazie ai suoi compagni di viaggio.

La più curiosa su queste urla, come riportato sempre da “Fanpage”, è Oriana Marzoli che avrebbe provato a indagare uscendo fuori in giardino, venendo immediatamente fermata da Edoardo Tavassi da cui viene messa in guardia: “Così ti fai sgamare”.

Sempre il portale aggiunge un altro particolare: “Luca Onestini, che era già in cortile, ha detto ai suoi compagni di avventura, che gli insulti erano proseguiti: ‘Ha detto Edoardo sei un pollo‘ e ha spiegato che la donna al megafono sembrava riferirsi a Edoardo Donnamaria“.

Come capita in questi casi, gli autori hanno staccato immediatamente l’audio per poi riattacarlo dopo qualche minuto. In questa circostanza Edoardo Tavassi, insieme a Micol, Antonella ed Edoardo Donnamaria, ha rivelato che si tratterebbe della stessa donna venuta qualche minuto prima. Tuttavia la regia, una volta scoperto che parlano nuovamente di questo argomento, ha cambiato inquadratura.