GF VIP: urla contro Katia dall’esterno della casa e la reazione dei vipponi

Non si può di certo dire che la Ricciarelli non sia una donna che non sappia come far parlare di se. Nel bene o nel male Katia ha saputo infatti creare non poco clamore per le sue parole dette, ma soprattutto per la sua acredine, fomentata dai continui litigi, con Lulù Selassiè. Proprio ieri infatti si è consumato l’ennesimo diverbio a tavola.

Insomma la Ricciarelli sembra che ha saputo ben creare il suo personaggio. Ad oggi il pubblico della donna sembra essere diviso in due, tra chi vorrebbe che la lirica abbandonasse la casa del Grande Fratello Vip, per i suoi comportamenti poco corretti e per il suo temperamento fumantino, ma c’è chi invece continua a fare il tifo per la donna, apprezzando proprio questo lato del suo carattere.

Le urla su Katia e la reazione dei Vip

Durante il pomeriggio alcuni haters della lirica hanno espresso, urlando, il loro disappunto sulla permanenza di Katia nella casa, tanto che Gianmaria ha sentito chiaramente la frase”Katia fuori“. C’è da dire che da qualche giorno circola sul web l’hashtag #Katiafuori; potrebbe quindi essere un proseguio del movimento che ha iniziato a prendere piede sui social.

Una volta che Gianmaria ha udito la frase proveniente dagli haters della Ricciarelli, il ragazzo ha rivelato quanto ascoltato a Federica e a Manila in cucina. Anche questa volta il pubblico si è diviso tra chi ha apprezzato quanto fatto da Gianmaria e chi invece lo ha giudicato come poco furbo, visto che ora le ragazze che patteggiano per Katia, assumeranno senza dubbio un atteggiamento diverso, dato il basso indice di gradimento di Katia nei confronti del pubblico.

A questo punto la situazione sembra davvero delicata, considerando anche il fatto che la lirica è stata richiamata in confessionale, molto probabilmente per i litigi nati con Lulù. Come andrà a finire questa faccenda? Per adesso è ancora presto dirlo, non resto che continuare a seguire il reality.