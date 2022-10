GF Vip, urla choc contro alcuni concorrenti: "Pamela fai schifo, Elenoire vatti a lavare che puzzi"

Ascolta questo articolo

Basta una donna con in mano un megafono per far abbassare il morale ai concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Difatti, molto probabilmente una fan della trasmissione, fuori dagli studi di Cinecittà ha iniziato a inveire contro alcuni vipponi, non tirandosi mai indietro con le offese.

Come riportato da “Biccy“, le più colpite sono Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi, ma la donna non si risparmia neanche sugli altri concorrenti. Molti vipponi assicurano di non aver capito alcune dichiarazioni da parte della fan ma Patrizia Rossetti, avendo sentito quasi tutto, le riporta ai suoi compagni di viaggio.

Le offese contro i concorrenti del “Grande Fratello Vip”

“Elenoire vatte a lavà che fai pietà. Fai schifo, mamma mia che ribrezzo che sei” la prima a essere bersagliata è Elenoire Ferruzzi, ma la fan, con palese accento romano, non ci mette molto a cambiare obbiettivo: “A Pamela Prati finsicila de raccontà bugie. Gli italiani non ci credono alle bugie che racconti”.

Le offese contro l’ex primadonna del “Bagaglino” però non si fermano qui: “Buciarda a Pamela Prati fai la suora ma sei peggio delle monache. Buffona. Antonino vai Carmelo, vacce calmo che porti le corna a priori. Pamela paga i buffi che di soldi ne hai magnati tanti. Non esci da suora dal GF Vip. Sei solo una buffona bugiarda. Caccia fori i soldi che hai rubato a zozza. Fai schifo sei il degrado dell’Italia“.

La fan, probabilmente non contenta dalle sue accuse, continua imperterrita per la sua strada toccando anche altri concorrenti nella Casa: “Finiscila di raccontare cavolate Antonino. Vai con cautela, c’hai le corna a go go. Hai più corna di un cesto di lumache. Elenoire vatti a lavare che puzzi e si sente fino a qui fuori. Pamela fai schifo. Sei la vergogna dell’Italia”. Infine spezza una lancia a favore di Nikita e Luca Salatino, considerandoli come i migliori di questa edizione del “GF Vip”.

In merito alle sue dichiarazioni non ci sono dubbi poiché, sempre come riportato da “Biccy” Patrizia Rossetti, chiacchierando con gli altri vipponi, rivela di aver sentito chiaramente come Pamela Prati sia stata accusata di fare schifo.