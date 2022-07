GF Vip, una nuova concorrente: l’annuncio di Signorini

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini in queste settimane sta giocando molto con i suoi fan, rilasciando indizi sui possibili concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Fino a questo momento il direttore del settimanale “Chi Magazine” avrebbe annunciato i nomi di Pamela Prati, George Ciupilan, Diego Armando Maradona Jr, Ginevra Lamborghini e Chadia Rodriguez.

Nella giornata di ieri invece lascia un nuovo indizio che pare togliere ogni dubbio: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”. In questa circostanza il conduttore pare riferirsi ad Antonella Fiordelisi, conosciuta al grande pubblico per i suoi successi sportivi e per i presunti flirt famosi con Amedeo Barbato e l’ex attaccante di Napoli e Juventus Gonzalo Higuaín.

Tra l’altro l’indiscrezione viene confermata anche dalla pagina Instagram “The Pipol Tv“, che dà praticamente per certo il nome di Antonella Fiordelisi. Vengono poi aggiunge alcune informazioni, come il fatto che l’influencer avrebbe cercato più volte di partecipare al “Grande Fratello Vip” senza successo.

“Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova per Antonella Fiordelisi al ‘GF Vip’” si legge su “Pipol Tv” ove poi viene aggiunto: “Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero.Una curiosità…Chissà se la Fiordelisi ha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’”.

Effettivamente Antonella verso l’inizio del 2021 ha fatto discutere i suoi fan per aver espresso il suo desiderio di non vaccinarsi, rivelando di come si sia spaventata per le notizie lette nei riguardi del vaccino contro il Covid-19. L’influencer però cambia idea nel dicembre dello stesso anno: “Ci tengo a precisare che l’unico motivo per cui ho sempre rimandato era dovuto al fatto che sono molto allergica al nichel e quindi avevo un po’ di paura. Poi un medico mi ha spiegato che Moderna va bene anche per chi è molto allergico e allora ho deciso”.