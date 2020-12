GF Vip, una fan urla: "Tommaso ha votato Elisabetta", ma Zorzi risponde a tono

Il voto è segreto si sa, ma a quanto pare lo è per tutti ma tranne che per il famoso influencer Tommaso Zorzi. Continua di fatto la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, ovvero nel “Grande Fratello Vip“. Il ragazzo è forse uno dei personaggi più apprezzati e amati dal web, per la sua personalità, la sua simpatia e irriverenza.

Di recente Zorzi si è ritrovato di nuovo protagonista, seppur inconsapevolmente. Tommaso infatti si trovava fuori in giardino, quando a un certo punto ha sentito delle urla irrompere nella casa. Le urla provenivano dall’esterno ed erano di una fan del programma, precisamente si trattava di una probabile fan di Elisabetta Gregoraci.

Non è un mistero che i fan dei proprio beniamini nella casa, si appostino fuori la villa, per incitare i ragazzi a continuare, ma questa volta sembra che la fan in questione abbia rivelato il voto di Zorzi durante la scorsa puntata. Si sente infatti chiaramente la donna urlare: “Tommaso ha votato Elisabetta“.

La reazione di Zorzi alle urla della fan

Non poteva di certo mancare la reazione del diretto interessato, che risponde a tono la fan della Gregoraci, affermando che in effetti non è la prima volta che una cosa del genere accade: “Io ogni volta che voto qualcuno questa me lo viene a dire […] ma io dico…. Posso votare chi c***o voglio? Posso o no?“. Tutti i vipponi presenti in giardino con lui hanno iniziato a ridere dinanzi a questa scena, ma in passato queste rivelazioni hanno provocato alcuni dissapori nella casa.

Non è passato infatti molto tempo quando una fan (forse la stessa) rivelò che Zorzi aveva nominato Zelletta e al tempo Andrea aveva manifestato ampiamente il suo dissenso in merito: “Io ci rimango male per queste cose, mi feriscono. Non hai notizie di niente, qualsiasi messaggio che arriva da fuori è un macigno che ti arriva addosso oppure una liberazione […] adesso ricevere questa cosa mi ha colpito!“.