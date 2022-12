GF Vip, una fan si lamenta di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria: il motivo

Ascolta questo articolo

Nonostante le critiche, e gli inviti da varie associazioni come il Codacons, il “Grande Fratello Vip” resta uno dei programmi più seguiti nel panorama televisivo, registrando una media di ascolti di circa 2.600 milioni di telespettatori e con uno share superiore al 20%, posizionandosi solamente dietro a Rai 1.

In questa edizione Alfonso Signorini sembra voler dare spazio anche al pubblico da casa. Difatti, durante la diretta del 26 dicembre, il conduttore legge un telegramma da parte della signora Antonia Maria, che si è lamentata di alcuni concorrenti presenti negli studi di Cinecittà e in particolar modo di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.

La lettera contro i due Edoardo

Nel telegramma, pubblicato testualmente dal sito “Today“, si legge come Antonia Maria si lamenti delle numerose parolacce esclamate da Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. La signora infatti rivela di seguire giornalmente il programma insieme ai suoi nipoti ed i suoi piccoli, dopo aver ascoltato le loro parolacce, avrebbero tentato di imitarli.

“Caro Alfonso, ti volevo far presente che ci sono dei personaggi che dicono continuamente le parolacce” rivela Signorini leggendo il telegramma per poi aggiungere: “È ora che con quelle parolacce la facciano finita. Mi riferisco a Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Siano più composti perché noi vediamo il programma insieme ai miei nipotini che sono piccoli e sono loro fan. Dovrebbero aver rispetto per chi guarda la tv, soprattutto per i miei bambini che non hanno mai detto le parolacce ma che per imitarli hanno cominciato a dirle”.

Il conduttore, approfittando di questo telegramma, invita tutta la Casa e in particolar modo i due Edoardo a mettere un freno con le parolacce. Il fratello di Guendalina Tavassi fa mea culpa ammettendo i suoi errori, rivelando dapprima di voler cambiare a partire da domani e lanciando un appello ai più giovani di non imitarli mai.