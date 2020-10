GF Vip, una ex concorrente di "Temptation Island" entrerà nella casa

Un nuovo concorrente entrerà nella casa del “Grande Fratello Vip“; a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, stando a quanto detto da Gabriele Parpiglia, sarà la bella e affascinante Selvaggia Roma, nota per aver partecipato in passato a “Uomini e Donne” e “Temptation Island“. Ad oggi la Roma è un’apprezzata influencer e molti la ricordano anche per aver scatenato discussioni a Temptation Island 2017.

All’epoca Selvaggia entrò nel programma insieme a Francesco Chiofalo, con cui era fidanzata, ma poi i due misero fine alla loro relazione per tradimenti e robe varie. Selvaggia negli ultimi anni si è fatta apprezzare come influencer e ad oggi vanta un milione di follower che la segue con costanza. Spesso la Roma è stata anche ospite nelle trasmissioni della D’Urso, dove era stata intervistata anche per il caso Mark Caltagirone.

Per quella vicenda la Roma ha anche rotto i ponti con l’amica Eliana Michelazzo. Secondo Gabriele Parpiglia, quindi, Selvaggia ha detto di essere interessata a Petrelli e di aver seguito con intensità questa edizione del “Grande Fratello Vip” proprio per la presenza del giovane.

Come tutti sanno, Petrelli al momento nella casa ha stabilito una bella intesa con la Gregoraci e l’ingresso di Selvaggia potrebbe frantumare questo equilibrio. Infatti, se la Roma intende catturare l’attenzione di Pierpaolo saprà sicuramente farsi valere. La Roma, inoltre, conosce anche il fratello di Balotelli, Enock Barwuah.

I due si sono incontrati qualche tempo fa e adesso ritrovarsi nella casa potrebbe far nascere nuove intese. Dalle dichiarazioni di Selvaggia, che al momento è single, è emerso il desiderio di iniziare qualcosa di nuovo. Di sicuro Selvaggia sarà in grado di imporsi e di farsi valere, come ha sempre dimostrato nelle partecipazioni ad altre trasmissioni e non mancherà di mettere a nudo la sua forte personalità.