GF Vip, un uomo fa irruzione in studio: l’identità del disturbatore

Novità a non finire nella casa del GF Vip. Le critiche a Soleil, le sue incomprensioni con tutti gli altri suoi compagni d’avventura, quel suo triangolo amoroso con Delia Duran e Alex Belli, il ritorno nella casa di quest’ultimo, Lulù in finale; insomma pare che questa edizione sia un vero vulcano di emozioni.

Complice anche il fatto che ormai anche per uno show così longevo è arrivato il momento di di scrivere la parola fine, almeno per questa edizione Non manca infatti molto alla finale del GF Vip, la quale ci si aspetta davvero grandi cose e tantissimi colpi di scena.

L’ingresso di un disturbatore durante la diretta in studio

Le novità e le chicche che tanto amano gli utenti non provengono solo dalla casa, ma anche dallo studio. A volte si pensa infatti che un semplice studio televisivo, in particolar modo quello del Gf Vip, serva solo per gestire la situazione nella casa dall’esterno, ma a quanto pare i fuori programma accadono anche in studio.

Durante il corso dell’ultima puntata infatti, mentre tutto stava procedendo per il meglio, senza grosse novità, si vede un uomo alzarsi dal pubblico, per poi raggiungere il piccolo palcoscenico dove si trova il padrone di casa, Alfonso Signorini. L’uomo ha potuto fare davvero molto poco, dato che in una manciata di secondi è stato subito afferrato dagli addetti della sicurezza e trasportato all’esterno.

Stando a quanto riportato da blogtivvu.it pare che sia stata anche svelata l’identità dell’uomo in questione. Il personaggio misterioso pare si chiami infatti Paolo Sforza, già precedentemente noto per aver fatto il bagno nella fontana della Reggia di Caserta. L’intento di Sforza pare fosse quello di esprimere un messaggio contro il cyberbullismo. A quanto pare il suo intento non ha avuto successo. Poco dopo la diretta riprendere come se nulla fosse successo.