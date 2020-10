GF Vip, un nuovo eliminato dalla casa: ecco i più probabili

Non manca molto alla nuova, attesissima puntata del “Grande Fratello Vip“, Il programma di Alfonso Signorini sta dando non poche soddisfazioni alla produzione, garantendosi ad ogni puntata un ottimo margine di share. In questa nuova puntata si farà luce finalmente su molti aspetti che sono ancora in sospeso, come l’ingresso dei nuovi partecipanti al reality.

Si parla molto infatti dell’imminente entrata dalla porta rossa di Paolo Brosio, Giulia Salemi e di Stefano Bettarini. In precedenza i personaggi succitati hanno subito uno slittamento nell’ingresso nella casa, in quanto uno di loro è risultato positivo al Covid-19. In questa nuova puntata però si saprà di più sulla questione.

Si affronterà anche la tematica di Andrea Zelletta e sul motivo del suo abbandono improvviso quanto repentino del gioco, spiegando unicamente che è dovuto a motivi personali. Si affronterà anche il momento della eliminazione; qualcuno infatti dovrà oggi abbandonare la casa, ma chi sarà?

Nella nomination di questa sera ci sono ben sei concorrenti a rischio eliminazione: Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli. Chi sarà quindi il personaggio che abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello? Sono già partiti quindi i primi sondaggi del merito.

Il sondaggio: il personaggio meno quotato

Stando al sondaggio condotto da “Reality House“, sembra infatti che tra i vip meno quotati dal web vi sia il nome di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha infatti raggiunto l’ultimo posto, con una percentuale di voti pari al 14%. Tra i personaggi più votati invece, il primo posto è stato aggiudicato a Stefania Orlando.

Va da se che questi sono solo sondaggi provvisori, nulla è ancora stabilito, bisogna infatti attendere la puntata serale per scoprire chi realmente dovrà abbandonare la casa, e come spesso accade, non corrisponde con il personaggio meno quotato dal web. Non resta dunque che attendere la messa in onda della puntata, per far luce su tutti queste tematiche sospese.