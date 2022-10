GF Vip, un gesto speciale di Pamela Prati per Marco Bellavia. Lui ringrazia: "Mia unica anima gentile"

Ascolta questo articolo

L’abbandono di Marco Bellavia al “Grande Fratello Vip” ha lasciato tutti senza parole. Anche i vipponi nella Casa hanno risentito di questa perdita, ma chi ha sofferto di più la mancanza è stata Pamela Prati, considerando la vicinanza tra i due fin dai primi momenti.

Proprio per questa ragione Pamela ha deciso di fare una sorta di regalo a Bellavia e, con l’aiuto di Carolina Marconi, ha preparato un’invitante crostata e sopra ha scritto il nome “Marco”. Una gesto che sembra voglia dimostrare quanto la Prati senta la mancanza di Bellavia, una persona capace di farla sorridere e di alleggerire il peso che anche lei ha ammesso di avere dentro.

Marco Bellavia ringrazia Pamela Prati per il bel gesto nei suoi confronti

Marco non ha perso tempo e ha subito pubblicato una Instagram Story per ringraziare la sua ex coinquilina per un gesto inaspettato e molto gradito: “Grazie mia unica anima gentile“, subito sotto “Goodnight Cherie” e il tag con “@belprati”. Molti utenti hanno subito notato quel “unica anima gentile” e lo hanno interpretato come un chiaro segnale verso gli altri vipponi, come per dire che la Prati è stata l’unica persona – o per lo meno una delle poche – che Marco ha sentito come “un’anima gentile”.

Intanto sembra che, stando alle ultime news, Bellavia possa tornare nella Casa durante la diretta di domani sera, giovedì 6 ottobre in prima serata su Canale 5, per avere un confronto con gli altri vipponi e, perché no?, magari decidere di riprovare a iniziare di nuovo il viaggio a Cinecittà, regolamento permettendo.

L’ex conduttore di “Bim Bum Bam” sembra apparire più sereno sui social, per la felicità dei suoi followers che lo hanno sostenuto tantissimo in questi giorni complicati. E’ tornato su Instagram e lì appare più tranquillo e sorridente, forse l’uscita dalla Casa era proprio quello che gli serviva.