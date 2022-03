Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non è un segreto che Silvio Berlusconi segua le trasmissioni della sua "creatura" che è Mediaset, e ovviamente non mi meraviglio che abbia avuto un debole per Delia Duran, ci sono mille motivi per l'ex premier nel farlo. Che poi la Duran in passato abbia avuto una spinta ci può stare, ma va detto che non è la prima e non sarà l'ultima.