GF Vip, un ballo tra Tommaso e Dayane scatena la gelosia della Orlando: scoppia la lite tra Zorzi e Stefania

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente penso che quella tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sia una bella amicizia e non può di certo finire così, in questo modo e per questo motivo. Ci sta la gelosia della Orlando, così come il fatto che Tommy abbia provato ad avere un atteggiamento distensivo con Dayane. Ciò che non comprendo è la Capriotti, in questa circostanza è stata una pettegola che poteva ampiamente farsi gli affari suoi.