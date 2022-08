GF Vip, Umberto Smaila: "Voglio entrare per dare visibilità a mio figlio, potrei portare nella Casa qualcosa di diverso"

Ascolta questo articolo

Si parla da oramai svariate settimane di una possibile partecipazione del conduttore di “Colpo grosso” Umberto Smaila nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip” che vede nuovamente la presenza di Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

In una chiacchierata a “Nuovo Tv” ha affermato di essere pronto a far parte del cast soprattutto per dare un un po’ di visibilità a Roy, il figlio recemente laureato. Nelle ultime ore invece ha rilasciato una nuova intervista, questa volta al sito “Lanostratv”, in cui parla nuovamente di questa possibilità di far parte del reality show di Canale 5.

Le parole di Umberto Smaila sul “GF Vip 7”

Intervistato dal sito rivela che gli autori sarebbero curiosi di vedere nel cast sia lui che il figlio Roy e potrebbe interessarsi a questa opportunità per poter una possibilità a lui di scoprire un mondo totalmente nuovo, visto che si è da poco laureato. A causa della lunga durata però non esclude che possa entrare a giochi già iniziati, ma prima di sbilanciarsi vuole farsi dei piccoli controlli.

Parlando del GF Vip”, e dei reality show in generale, afferma: “È un programma curioso, così come lo sono io. Sono sempre stato un tipo aperto a tutte le esperienze, mi piace conoscere e scoprire e la stessa cosa vale per mio figlio. Ho fatto il provino e la possibilità è intrigante. Per il GF Vip potrebbe essere importante avere una voce dal contesto di oggi, io non sono tanto un tipo da urla e schiamazzi che oggi vanno molto sul piccolo schermo. Però potrei portare nella Casa qualcosa di diverso“.

Si parla anche della TV in generale, rivelando che a oggi segue molto le serie, una passione condivisa insieme alla moglie. Guarda molto anche lo sport e in particolar modo il calcio, affermando di seguire spesso le sorti della sua squadra del cuore, cioè il Milan.