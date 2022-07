GF Vip, Umberto Smaila potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

I vertici Mediaset, insieme ad Alfonso Signorini, si lavora duramente per formare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Per il momento però non sembra esserci certezza neanche sulla data d’inizio, poiché negli ultimi giorni si è ipotizzato una slittamento nel mese di ottobre per dare la possibilità ai vipponi di partecipazione alle elezioni del 25 settembre.

Intanto, come rivelato dal conduttore su Instagram, sembrano essere certi l’ingresso di 7 vipponi (ove l’ultimo è stato confermato proprio in queste ore). I vipponi che avrebbero accettato la proposta di Signorini sarebbero: Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Pamela Prati, Diego Armando Maradona Jr, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

L’ultimo nome accostato per il “GF Vip”

I volti accostati per la settima edizione, in questi mesi, per far parte della settima edizione del reality show sono davvero tanti. I più gettonati fino a questo momento sono Rita Dalla Chiesa, che sembra essere più un sogno della rete, Giovanni Ciacci e infine Patrizia De Blanck, ove la socialite ha confermato di aver ricevuto una chiamata da Signorini ma non avrebbe ancora deciso se accettare o meno la proposta.

Intanto l’esperta di gossip Deianira Marzano, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, avrebbe praticamente confermato l’ingresso di un altro personaggio televisivo che prende un po’ di sprovvista i fan del “Grande Fratello Vip” siccome non era mai stato accostato per entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Confermato Umberto Smaila #GFVIP7″.

Umberto Smaila ha una grandissima carriera, ove ottenne un incredibile successo con “Colpo grosso“, il game show erotico andato in onda su Italia 7 della rete Fininvest. Il suo esordio avvenne però negli anni settanta insieme al gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli (gli altri componenti più famosi sono Jerry Calà, Nini Salerno e Franco Oppini), con i quali ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi. Nel caso di un “sì” al “Grande Fratello Vip” sarebbe la sua prima presenza a un reality.