GF Vip, ultime news: "Cast del primo girone chiuso e durata record"

Ascolta questo articolo

Con il passare dei giorni escono sempre più notizie sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip” che vedrà inizio, salvo colpi di scena, il 15 settembre 2022 su Canale 5. Alfonso Signorini negli ultimi giorni ha lavorato molto sul cast e, giocando un po’ con i fan, ha annunciato tramite indizi alcuni vipponi che avrebbero detto di “sì” alla sua proposta.

Se gli indizi non traggono in inganno, ad aver accettato di partecipare al “GF Vip” troviamo: Chadia Rodriguez, Pamela Prati (seppur la presenza della showgirl pare ancora incerta a causa di alcuni problemi legali), George Ciupilan, Diego Armando Maradona Jr, Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi.

Le ultime notizie sul “Grande Fratello Vip”

Come rivelato da Amedeo Venza, ex volto di “Uomini e Donne” e conosciuto per le sue indiscrezioni sui programmi di casa Mediaset, ha fatto sapere come la prima parte del cast del “GF Vip” sia ormai terminato: “Chiuso il cast del primo girone. In questi giorni saranno svelati i nomi ufficiali dei concorrenti che varcheranno la porta rossa”.

Nella casa, almeno nella prima ondata, dovrebbero entrare almeno concorrenti anche per via della durata record di questa edizione che, sempre secondo Venza, finirà: “Sarà battuto ogni record di durata“. Infatti, secondo le indiscrezioni, la diretta finale dovrebbe esserci per il mese di maggio 2023, rumor parzialmente confermato da Sonia Bruganelli con un breve commento rilasciato su Twitter.

Ritornando a parlare del cast, oltre al sogno legato a Rita Dalla Chiesa e alla trattativa con l’esperto di stylist Giovanni Ciacci, nelle ultime ore Amedeo Venza ha svelato un nuovo vippone che potrebbe far parte del cast, cioè l’influencer Elisa Esposito che sta spopolando su TikTok: “È l’insegnante di corsivo… e l’occhio del Grande Fratello è puntato su di lei! Contattata direttamente, Elisa in questi giorni terrà un incontro decisivo per varcare la porta rossa”.