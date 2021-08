GF Vip, ufficializzata la seconda concorrente, che chiarisce il gossip che l’ha colpita

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sta per partire. Lunedì 13 settembre la casa più spiata d’Italia riapre i battenti e per il terzo anno consecutivo, troviamo Alfonso Signorini al timone. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutti gli occhi sono puntati sui vip che abiteranno nella casa e se Katia Ricciarelli è già stata ufficializzata, grosso hype gravita attorno al resto del cast.

Altre riserve sono state sciolte e il nome della seconda concorrente è stato anch’esso reso noto. Dopo il soprano è la volta di Sophie Codegoni. Il settimanale Chi ha ufficializzato la presenza dell’ex tronista di “Uomini e Donne”. Il suo nome, nelle ultime settimane, era iniziato a circolare insistentemente e solo adesso, è arrivata la certezza. Il magazine ha intervistato Sophie, la quale ha ammesso che non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza.

Ha ricordato anche quella vissuta nel talk show dei sentimenti, ritenendola assolutamente positiva. Si è dichiarata single e in cerca dell’amore, se dovesse arrivare nella casa, lo prenderebbe al volo. E dunque una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Fabrizio Corona? La Codegoni ha spiegato il gossip che l’ha colpita negli ultimi tempi.

La nuova gieffina ha ammesso che l’ex re dei paparazzi è solo un amico e non un compagno di vita, come lui stesso ha dichiarato quando gli sono piombati i Carabinieri in casa e anche in questo frangente, Sophie ha spiegato perché lo ha fatto. Tutto chiarito dunque per l’ex tronista, che si appresta a vivere al massimo questa nuova esperienza nella casa del GF Vip.

“Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva. Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole“, queste le sue parole circa il rapporto con Corona e i consigli che lui le ha dato.