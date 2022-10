GF Vip, Ufficiale Giudiziario nella Casa: "Notificherà un atto di pignoramento a Pamela Prati"

Ascolta questo articolo

Non sembra esserci pace per Pamela Prati. La showgirl ed ex primadonna del “Bagaglino” nei giorni scorsi ha fatto discutere per aver parlato nuovamente di Mark Caltagirone, rivelando alcuni scenari mai svelati al pubblico del “Grande Fratello Vip” e ad Alfonso Signorini.

In merito Pamela dichiara di essersi fidata ciecamente di quest’uomo misterioso facendo per praticamente ogni notte l’amore al telefono e scambiandosi delle foto nude. Per questo motivo, una volta scoperta la verità dietro all’identità di Mark, ammette di aver pensato a togliersi la vita.

Nuovi problemi per Pamela Prati

In questi giorni però per Pamela stanno emergendo nuovi guai giudiziari. La showgirl infatti dovrà fare i conti con un atto di pignoramento che le verrà notificato direttamente nella casa più spiata d’Italia. A riportare questa notizia è stato il sito “Leggo“, ove vengono contattati direttamente lo studio legale “Legal Teams” con sedi a Milano e Roma.

Lo studio ci tiene a sottolineare: “Di aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana. L’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile”.

I guai per Pamela però non sembrano essere finiti qui: “Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile”.

Al momento però sembra inverosimile, seppure a oggi non si può escludere nulla, che possa esserci un confronto faccia a faccia nella Casa. Molto probabilmente Pamela verrà avvisata di questa brutta notizia durante uno dei suoi confessionali per avere così l’opportunità di studiarsi il da farsi.