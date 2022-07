GF Vip, tre vipponi hanno detto di "sì": ecco chi sono

Ascolta questo articolo

Durante la presentazione di ieri dei palinsesti di Mediaset, si è parlato molto dei reality show. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha infatti dichiarato di puntare molto in questi programmi, confermando per la prossima stagione il “Grande Fratello Vip“, “L’isola dei famosi” e il ritorno, dopo svariati anni, de “La talpa” prodotta dalla “Fascino PGT” di Maria De Filippi.

Intanto l’attenzione è mirata sul “GF Vip 7”, dal momento che la prima diretta va in onda verso la metà di settembre. In queste ore Berlusconi, oltre ad aver rivelato di voler battere ogni tipo di record sulla durata del reality, conferma che Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le due opinioniste della trasmissione.

I primi tre nomi per il cast

La palla ora passa ad Alfonso Signorini, che ha il duro compito di formare un buon cast per cercare di battere il record di durata. Infatti il prolungamento dipenderà tutto dagli ascolti, anche se fino a questo momento in campo Auditel il direttore del settimanale “Chi Magazine”, insieme al suo staff, non ha mai deluso le aspettative.

Ritornando sul cast, secondo il sito “Very Inutil People“, tre vipponi avrebbero già trovato un accordo con Mediaset per sbarcare negli studi di Cinecittà: “Una nostra fonte attendibile ci ha svelato che il primo nome sarebbe quello di Chadia Rodriguez. […] Il secondo nome è Asia Gianese: influencer e modella classe 1999. Fisico da urlo e viso perfetto. […] Terzo nome… Antonino Spinalbese! Poco da dire su di lui, lo conosciamo molto molto bene. Che ne penserà Belen? Crediamo che sia ben felice con Stefano De Martino”.

Con i tre “sì” però sarebbe arrivato il primo rifiuto ad Alfonso Signorini. Difatti sempre il portale ha dichiarato che l’attore a luci rosse, Max Felicitas, salvo clamorosi colpi di scena non farà parte della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.