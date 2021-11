La scorsa notte nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è successo qualcosa che ha scosso profondamente Manuel Bortuzzo, rendendo ancora più depresso il suo umore già duramente provato dalle recenti, violente litigate avute con Lulù Salassié, con la quale ha ormai interrotto ogni rapporto. Tutto è cominciato in maniera del tutto inaspettata, quando meno per i telespettatori che a tarda notte suguivano sul Canale 55 la diretta del Grande Fratello Vip.

Come spesso succede, dopo la festa di Giucas Casella gli autori hanno messo un’ultima canzone prima che tutti andassero a letto. Si trattava di un brano molto famoso, datato ma immortale, di Renato Zero, ovvero “I migliori anni della nostra vita”. Una ballata senza tempo, che parla di rimpianto e nostalgia del passato.

Manuel Bortuzzo in lacrime dopo aver sentito una canzone di Renato Zero

Già solo il testo di questo brano è in grado di commuovere anche i cuori forti, ma nessuno a casa sapeva che per Manuel Bortuzzo questa canzone in particolare ha un secondo significato ben più profondo e drammatico. Si tratta infatti dell’ultima canzone ascoltata nella sua “vecchia vita”, quella prima della sparatoria che l’ha visto coinvolto, quando era una giovane e spensierata promessa del nuoto.

Bortuzzo ne aveva parlato tempo fa in un’intervista al sito del magazine “Starbene”. “Cosa ricordo di quella sera? Ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano ‘I migliori anni della nostra vita’, una canzone che sembra un messaggio del destino…” erano state le sue parole. Le stesse che ha ripetuto all’amica Manila Nazzaro mentre lei cercava di consolarlo vedendo che nel sentire la musica era scoppiato a piangere.

Una reazione forte e disperata, quella di Manuel, che ha scosso i telespettatori e fatto nascere qualche dubbio. In primis che gli autori del GF Vip abbiano messo apposta quel brano per suscitare una reazione forte del nuatorarore, che effettivamente c’è stata. Poi che in fondo Manuel non abbia mai dimenticato la ragazza che amava allora, con cui è finita qualche mese dopo l’incidente.