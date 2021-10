GF Vip, tra Manuel e Lulù è finita: la Selassié incolpa il Grande Fratello

Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è giunto al capolinea. I due, che stanno vivendo l’esperienza del “Grande Fratello Vip“, proprio nella casa più spiata d’Italia si sono avvicinati nelle ultime settimane. Della storia se n’è parlato tanto, difatti ogni diretta è servita per toccare l’argomento. Negli ultimi giorni però Bortuzzo è apparso insofferente e anche la sua famiglia è intervenuta.

Il ragazzo ha capito di voler chiudere con la Selassié e ogni volta che Lulù si avvicinava per baciarlo, lui appariva infastidito. Aldo Montano ha consigliato all’amico di essere sincero e di prendere la decisione che più di tutte gli fa bene. Fuori dalla casa il padre e il migliore amico di Manuel, non hanno visto di buon occhio l’avvicinamento tra il nuotatore e la princess.

Bortuzzo si è così armato di coraggio e ha deciso di parlare con Lulù, troncando con lei. Le ha detto di voler essere libero e soprattutto di non voler più essere baciato. La gieffina non ha preso bene la notizia, difatti ne soffre. E proprio durante un momento di sfogo, ha accusato il “Grande Fratello” di essere l’artefice della fine della sua relazione con Manuel, perché montano video fuorvianti.

“Loro montano i pezzi e lui si vede i film. Devono lasciarci in pace tutti e non creare clip, clip e altre clip. Perché se tu sai che una persona come lui ha già tante difficoltà e problemi, non ci metti il carico, loro invece… Parlate di altro, basta“, questo lo sfogo della ragazza mentre parlava con sua sorella Clarissa e Katia Ricciarelli.

Clarissa ha cercato di farla ragionare, facendole capire che la colpa non è di certo del GF che monta video e soprattutto che loro sono liberi di dire ciò che vogliono in confessionale. “Sei tu che rendi giganti i problemi semplici. Poi non puoi dire cosa dobbiamo dire o non dire in confessionale, questo è il gioco. Te non puoi pensare quali clip devono far vedere“, questa la replica di Clarissa al comportamento di sua sorella Lulù.