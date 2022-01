Tra i tanti che negli ultimi giorni si sono scagliati contro Katia Ricciarelli c’è anche Tommaso Zorzi. L’ex gieffino, che di recente da Mediaset è passato a Discovery Channel, ha letteralmente asfaltato l’ex moglie di Pippo Baudo con un tweet al vetriolo. “Vorrei poter dare della ‘vecchia scrofa’ alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine ‘ricchi0ne'” ha scritto Zorzi.

Che poi ha proseguito, gelido: “Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce”. Il tweet ha fatto il pieno di like e commenti positivi, segno che sono migliaia gli internauti che la pensano come Tommaso Zorzi. Una presa di posizione, quella di Zorzi, passata tutt’altro che inosservata, visto che su Twitter ed Instagram è considerato uno degli opinionisti più amati e seguiti, che all’occasione dividono ma che sanno anche dare voce al pensiero del pubblico.

Bufera su Katia Ricciarelli: standing ovation per il tweet di Tommaso Zorzi

E mai come in questa occasione, l’opinione pubblica è tutta schiarata contro Katia Ricciarelli. Frasi come “ricc**one” oppure “è una donna” riferito all’omosessualità di Giacomo Urtis, non sono andate giù a nessuno, proprio come quelle razziste rivolte alle principesse Selassié. Quel “tornatene al Paese tuo a studiare” e “scimmia” – entrambi insulti usati nei confronti di Lulù – hanno scatenato il caos sul web e su tutti i social.

Nonostante ciò, Katia Ricciarelli non è stata espulsa né è stata messa al televoto. Alfonso Signorini si è limitato a entrare nella Casa per fare un rimprovero generico sanzionando sì le espressioni gravi della soprano, ma sottolineando come anche da parte di altri concorrenti ci siano state provocazioni, insulti e parolacce a non finire.

Attualmente Tommaso Zorzi non ha ancora espresso un’opinione sul comportamento di Alfonso e sulle decisioni prese dagli autori, che nonostante tutto hanno deciso di soprassedere sui termini imbarazzanti che utilizza la Ricciarelli, ma la sensazione è che se lo facesse, non risparmierebbe aspre critiche neanche a loro.